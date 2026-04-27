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27.04.2026 06:31:29
Mycronic Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mycronic Un hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,20 USD. Im letzten Jahr hatte Mycronic Un einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 273,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mycronic Un einen Umsatz von 200,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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