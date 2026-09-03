Mydas Investment Fund präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mydas Investment Fund präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 ILS gegenüber -0,030 ILS im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99,86 Prozent auf 0,0 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,4 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at