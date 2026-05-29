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29.05.2026 06:31:29
Mydas Investment Fund: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mydas Investment Fund hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 ILS ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Mydas Investment Fund ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 ILS in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 88,89 Prozent auf 0,0 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Mydas Investment Fund 0,1 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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