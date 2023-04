Mydecine Innovations Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mydecine Innovations Group ließ sich am 03.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mydecine Innovations Group die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,340 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,080 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 11,20 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at