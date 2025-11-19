|
19.11.2025 06:31:28
Mydecine Innovations Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mydecine Innovations Group hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Mydecine Innovations Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,500 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich zurückhaltend -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich verhalten. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.