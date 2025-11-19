Mydecine Innovations Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mydecine Innovations Group hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Mydecine Innovations Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,500 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at