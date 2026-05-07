Myers Industries Inc. Profit Advances In Q1

(RTTNews) - Myers Industries Inc. (MYE) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $13.80 million, or $0.37 per share. This compares with $7.19 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Myers Industries Inc. reported adjusted earnings of $16.75 million or $0.44 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.8% to $164.58 million from $161.67 million last year.

Myers Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $13.80 Mln. vs. $7.19 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.19 last year. -Revenue: $164.58 Mln vs. $161.67 Mln last year.