Myers Industries Aktie
WKN: 867141 / ISIN: US6284641098
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07.05.2026 13:21:17
Myers Industries Inc. Profit Advances In Q1
(RTTNews) - Myers Industries Inc. (MYE) announced earnings for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $13.80 million, or $0.37 per share. This compares with $7.19 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Myers Industries Inc. reported adjusted earnings of $16.75 million or $0.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.8% to $164.58 million from $161.67 million last year.
Myers Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.80 Mln. vs. $7.19 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.19 last year. -Revenue: $164.58 Mln vs. $161.67 Mln last year.
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