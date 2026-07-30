Myers Industries Inc. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - Myers Industries Inc. (MYE) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $20.03 million, or $0.53 per share. This compares with $9.71 million, or $0.26 per share, last year.

Excluding items, Myers Industries Inc. reported adjusted earnings of $20.11 million or $0.53 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.8% to $179.20 million from $163.23 million last year.

Myers Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $20.03 Mln. vs. $9.71 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.26 last year. -Revenue: $179.20 Mln vs. $163.23 Mln last year.