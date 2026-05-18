MYnd Analytics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MYnd Analytics hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MYnd Analytics ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at