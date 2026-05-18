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18.05.2026 06:31:29
MYnd Analytics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
MYnd Analytics hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MYnd Analytics ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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