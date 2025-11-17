MYnd Analytics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MYnd Analytics hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

MYnd Analytics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.

MYnd Analytics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at