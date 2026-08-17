Mynet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mynet hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mynet vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,63 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,06 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at