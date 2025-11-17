Mynet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mynet hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 4,80 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,74 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at