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18.05.2026 06:31:29
Mynet stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mynet hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 11,46 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Mynet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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