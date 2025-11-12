Myomo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Myomo hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at