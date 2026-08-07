Myomo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Myomo präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,24 Prozent auf 11,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at