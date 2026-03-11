Myomo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Myomo lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Myomo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Myomo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,370 USD. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,55 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 40,93 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at