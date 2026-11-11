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11.11.2026 06:31:29
Myomo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Myomo lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Myomo ein EPS von -0,090 USD in den Büchern gestanden.
Myomo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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