Myotoku: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Myotoku hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 43,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 471,9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 526,1 Millionen JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 162,11 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 159,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,11 Prozent auf 1,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at