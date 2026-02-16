16.02.2026 06:31:31

Myotoku: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Myotoku hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 43,57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 471,9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 526,1 Millionen JPY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 162,11 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 159,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,11 Prozent auf 1,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen