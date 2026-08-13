Myotoku: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Myotoku hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 71,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 494,5 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 696,9 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at