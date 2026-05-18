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18.05.2026 06:31:29
Myotoku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Myotoku lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 51,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Myotoku 43,89 JPY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Myotoku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 561,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 485,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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