MYOUNG SHIN INDUSTRIAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MYOUNG SHIN INDUSTRIAL hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 627,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,03 Prozent auf 403,30 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 443,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at