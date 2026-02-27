MYOUNG SHIN INDUSTRIAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MYOUNG SHIN INDUSTRIAL stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 43,65 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 677,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent auf 417,31 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 389,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1254,16 KRW gegenüber 2460,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 619,15 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MYOUNG SHIN INDUSTRIAL einen Umsatz von 1 573,82 Milliarden KRW eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1572,50 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1 614,50 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at