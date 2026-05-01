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01.05.2026 06:31:29
MYR Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MYR Group präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
MYR Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1,00 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 833,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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