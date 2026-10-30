MYR Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MYR Group stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,26 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 950,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at