MYR Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MYR Group hat am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MYR Group 1,70 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,08 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 900,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at