Myriad Genetics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Myriad Genetics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 202,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Myriad Genetics 205,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at