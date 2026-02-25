Myriad Genetics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Myriad Genetics hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Myriad Genetics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 209,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 210,6 Millionen USD gelegen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,950 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Myriad Genetics ein Ergebnis je Aktie von -1,410 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Myriad Genetics im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 824,50 Millionen USD. Im Vorjahr waren 837,60 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at