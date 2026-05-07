Myriad Genetics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Myriad Genetics hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 200,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at