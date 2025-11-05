|
05.11.2025 06:31:28
Myriad Genetics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Myriad Genetics äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Myriad Genetics 205,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 213,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!