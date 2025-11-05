Myriad Genetics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Myriad Genetics äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Myriad Genetics 205,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 213,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at