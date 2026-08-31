Myriad Uranium legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Myriad Uranium hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at