Myriad Uranium: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Myriad Uranium hat am 23.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Myriad Uranium ein Ergebnis je Aktie von -0,080 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at