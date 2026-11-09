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09.11.2026 06:31:29
Myson Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Myson Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 225,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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