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17.04.2026 06:31:29
Myson Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Myson Group präsentierte in der am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 98,05 Prozent auf 4,06 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,05 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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