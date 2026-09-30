Mysore Paper Mills öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mysore Paper Mills hat am 29.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,42 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 73,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mysore Paper Mills 54,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at