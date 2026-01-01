|
Mysore Paper Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mysore Paper Mills präsentierte in der am 30.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,74 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,800 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 37,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.
