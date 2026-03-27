Mysore Paper Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mysore Paper Mills veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,72 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,610 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 57,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at