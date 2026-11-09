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09.11.2026 06:31:29
Mysore Petro Chemicals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mysore Petro Chemicals äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 86,92 Prozent auf 94,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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