Mysore Petro Chemicals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mysore Petro Chemicals hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 14,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mysore Petro Chemicals -0,600 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Mysore Petro Chemicals im vergangenen Quartal 114,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mysore Petro Chemicals 72,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at