Mysore Petro Chemicals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mysore Petro Chemicals stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,59 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mysore Petro Chemicals ein EPS von 3,42 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 190,11 Prozent auf 215,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Mysore Petro Chemicals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,23 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,62 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 55,95 Prozent auf 522,11 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 334,79 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at