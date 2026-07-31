Mystic Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mystic Electronics hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mystic Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at