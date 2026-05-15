Mystic Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mystic Electronics hat am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,140 INR. Im letzten Jahr hatte Mystic Electronics einen Gewinn von 0,520 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at