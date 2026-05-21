MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 723,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 255,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at