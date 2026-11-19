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19.11.2026 06:31:28
MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 706,5 Millionen USD im Vergleich zu 670,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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