MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 753,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 216,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 237,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at