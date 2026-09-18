MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) präsentierte in der am 16.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,47 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 771,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 666,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,400 USD. Im Vorjahr waren 6,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MyTheresacom (MYT Netherlands Parent BV) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 112,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,92 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 1,120 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 2,50 Milliarden EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at