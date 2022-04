Mytilineos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mytilineos präsentierte in der am 30.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 966,0 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 558,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Mytilineos einen Gewinn von 0,910 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 37,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,90 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,61 Milliarden EUR ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2,59 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at