MYUNG IN PHARM gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MYUNG IN PHARM gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1453,41 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1270,43 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 76,84 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at