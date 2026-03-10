|
MYUNG IN PHARM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MYUNG IN PHARM stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6718,00 KRW. Im Vorjahr hatte MYUNG IN PHARM 21841,81 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat MYUNG IN PHARM im vergangenen Geschäftsjahr 287,25 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MYUNG IN PHARM 269,43 Milliarden KRW umsetzen können.
