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03.08.2026 06:31:29
MYUNG IN PHARM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MYUNG IN PHARM veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1665,89 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1438,10 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 76,11 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,21 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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