MyunMoon Pharm stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MyunMoon Pharm hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,52 KRW. Im Vorjahresviertel waren 15,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat MyunMoon Pharm mit einem Umsatz von insgesamt 50,75 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,27 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 46,56 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -91,000 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 195,25 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte MyunMoon Pharm 186,44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at