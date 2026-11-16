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16.11.2026 06:31:29
MyunMoon Pharm stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MyunMoon Pharm hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 337,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,86 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,83 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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